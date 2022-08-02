В ЛНР сообщили о разрушении «Первомайскугля» после атаки ВСУ из HIMARS

Фото: U.S. Marines/Global Look Press

Здание угледобывающего предприятия в городе Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР) «Первомайскуголь» было разрушено из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщило в своём Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). РСЗО HIMARS нанесли удары по пяти жилым домам и четырем объектам гражданской инфраструктуры.

В результате обстрелов в н. п. Первомайск повреждено пять многоквартирных жилых домов, разрушено здание предприятия «Первомайскуголь», повреждены отделение Пенсионного фонда, Городской центр культуры и досуга «Заря», Комплексная детская юношеская спортивная школа «Юность», магазин, — говорится в сообщении.

По данным СЦКК, удар был нанесен в 02:40. Отмечается, что атаку совершили, используя 15 американских ракет РСЗО M142 HIMARS.

Ранее глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ бьют из HIMARS по мирным целям, чтобы сорвать референдум. По его словам, таким образом они мешают восстанавливать регионы и запугивают людей. Мирошник указал, что основными целями киевских военных являются объекты гражданской инфраструктуры.