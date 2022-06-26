В ЛНР рассказали о бегстве наемников из Северодонецка

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащий Украины

Наемники из Франции, Польши, Германии и Америки спасались бегством из Северодонецка, бросая вооружение, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, передает ТАСС. По его словам, все иностранные военные перешли в Лисичанск.

Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они могли переправиться, — сообщил он.

Киселев добавил, что наемники переправлялись исключительно в ночное время, небольшими группами. Он подчеркнул, что такие данные озвучил один из пленных, который показывал дорогу.

25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, а также поселки городского типа Вороново и Сиротино, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что на территориях общей площадью в 145 квадратных километров проживает около 108 тысяч человек.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории предприятия «Азот» вышли все мирные жители. Он отметил, что под контроль ЛНР и ВС России в Северодонецке помимо завода перешли промышленная зона, жилой сектор, городской аэропорт, а также селение Боровское.