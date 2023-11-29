В Латвии высказались о закрытии границы с Россией МВД Латвии: страна не намерена закрывать границу с Россией и Белоруссией

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Латвия в настоящее время не планирует полное закрытие границы с Россией и Белоруссией, как это сделала Финляндия, заявил агентству LETA глава МВД республики Рихард Козловскис. По его словам, ответственные инстанции Латвии внимательно следят за динамикой потоков нелегальной миграции.

Если ситуация радикально изменится и возникнет угроза национальной безопасности, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу. Однако пока таких планов нет, — сказал он.

С 24 ноября Финляндия временно прекратила работу трех КПП на северо-востоке страны — «Вартиус», «Салла» и «Куусамо». Причиной названо неконтролируемое прибытие людей через пропускные пункты на границе с Россией. Еще четыре пункта пропуска на границе с РФ — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» — были закрыты 18 ноября. Они не будут функционировать до 23 декабря.

Ранее МИД РФ предупредил россиян, что не стоит посещать Латвию на личных автомобилях в связи с принятием новых законов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что машины россиян могут конфисковать, если они не пройдут процедуру переоформления или не будут вывезены за пределы страны в установленный срок.