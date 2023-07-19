В Кировоградской области прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Кропивницкий Кировоградской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал «Суспільне Кропивницький». О жертвах и разрушениях информации нет. На территории региона объявлена воздушная тревога.

В Кропивницком слышны звуки взрывов. <...> Воздушная тревога в области продолжается. Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте покой, — говорится в сообщении.

Telegram-канал издания «Страна.ua» сообщает, что взрывы прогремели также в городе Запорожье. В Киеве, а также в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях были замечены ударные беспилотники.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе. По его словам, в украинской столице работает система противовоздушной обороны. Эту информацию также подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Местные власти объявили воздушную тревогу по всей территории Украины. В столице сирены начали звучать с 04:41 по московскому времени.

До этого стало известно, что в Одессе прогремели несколько мощных взрывов. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Вооруженные силы РФ поразили нефтебазу в украинском городе. Кроме этого, атака была произведена по портовой инфраструктуре и хранилищу топлива объемом около 70 тысяч тонн.