В Киевской и Львовской областях работают силы ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Киевской области силы противовоздушной обороны приведены в готовность, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщили в Киевской областной военной администрации. Отмечается, что есть угроза использования беспилотных летательных аппаратов.

В Киевской области опасность применения вражеских БПЛА. Силы ПВО уже работают, — заявили в обладминистрации.

Также поступает информация о взрывах во Львовской областях. Там также работает ПВО.

Вечером 21 мая украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Также о взрывах после сигнала воздушной тревоги сообщали в Харьковской и Одесской областях. Спикер общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук написал, что в городе работает ПВО.

В ночь на 20 мая Киев попал под обстрелы беспилотников. По словам главы военной администрации города Сергея Попко, в результате атаки никто не пострадал, несколько домов получили незначительные повреждения.

В ночь на 19 мая украинские СМИ писали о взрывах в Волынской, Львовской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях Украины. В регионах была объявлена воздушная тревога.