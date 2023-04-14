В Киеве заявили о готовности Франции помочь Украине миллиардами евро Премьер Украины Шмыгаль: Франция готова предоставить Киеву €2 млрд

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Париж готов оказать Киеву долгосрочную финансовую помощь в размере €2 млрд, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгал в Twitter. Он уточнил, что заверения в предоставлении такой помощи получил от французского министр экономики Брюно Ле Мэра.

Провел разговор с Брюно Ле Мэром на полях весенних встреч МВФ и Всемирного банка. Франция готова предоставить Украине €2 млрд евро в рамках долгосрочной программы, — написал Шмыгаль.

Он добавил, что часть этих средств будет направлена на восстановление страны.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, поскольку Украина является несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.

С венгерским премьером согласился экономист Андрей Колганов. Он предположил, что Украина не протянет более полугода, если Запад «отрубит» финансовую помощь. При этом эксперт отметил, что такой сценарий пока нереален, поскольку Запад еще не принял решение о сворачивании «украинского проекта».