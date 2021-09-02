В Киеве увидели опасность в переименовании страны в Украину-Русь

Идея о переименовании страны в Украину-Русь опасна для Киева. Об этом в интервью изданию «Главред» заявил бывший депутат Верховной рады Александр Доний.

Политик считает , что новое название Украины не станет объединяющим для её народа — напротив, способно внести раскол в общество, поскольку одни станут считать себя украинцами, а другие «украино-русинами».

Прошлое неоднозначно, поддается разночтениям, и попытка изменить самоидентификацию этого прошлого для Украины как для государства опасна. Потому что Русь — это совместное образование с Россией, — подчеркнул Доний.

Доний напомнил, что династия Рюриковичей начала править с 862 года в Новгороде. Позднее, в 882 году, князь Олег — регент при малолетнем сыне Рюрика Игоре — объединил северный и южный центры славянских земель и сел на княжество в Киеве. В этой связи при расколах древнерусские князья часто пытались спастись бегством именно в Новгородских землях.

И это уже — общая история. А общая история с Россией опасна, — резюмировал политик.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украине нужно новое название. Он предложил назвать страну Украина-Русь, отобрав, таким образом, бренд «русских» у россиян.