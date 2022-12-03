В Киеве прозвучали сирены воздушной тревоги

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В Киеве объявили воздушную тревогу, сообщила администрация украинской столицы в Telegram-канале. Жителей призвали срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты, — говорится в сообщении.

Также о воздушной тревоге сообщили в Telegram-канале администрации Киевской области.

Согласно онлайн-карте воздушных тревог, сирены звучат в ряде областей Центральной Украины: Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. На востоке тревога звучит в Харьковской области и подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Сегодня в Киеве, Одессе и Днепропетровске продолжают действовать экстренные отключения света.

29 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в результате массированных ракетных ударов на Украине оказались поврежденными все тепло- и электростанции. Несмотря на это, по его словам, полного блэкаута в стране не случилось.