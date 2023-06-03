Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал странным индонезийский вариант урегулирования конфликта, передает Bloomberg. По словам политика, он оказался похожим на российский.
Звучит как российский план, а не индонезийский план. Нам нужно выиграть эту войну, после этого мы будем вести переговоры с кремлевским режимом или новым лидером, — сказал Резников.
Заместитель Резникова Владимир Гаврилов также отклонил предложение о создании демилитаризованной зоны, сообщает Reuters. По его словам, Киев не намерен обсуждать какую-либо договоренность, связанную с потерей территорий, «в том числе Крыма».
Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Политик предложил создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев ООН и провести повторные референдумы на «спорных территориях». Кроме того, по его словам, необходимо также немедленное прекращение огня обеими сторонами.
После этого глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «формулу мира» на Украине, которая предусматривает уход в отставку киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским.