В Киеве отвергли индонезийский вариант урегулирования конфликта Глава Минобороны Украины назвал странным индонезийский вариант урегулирования конфликта

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал странным индонезийский вариант урегулирования конфликта, передает Bloomberg. По словам политика, он оказался похожим на российский.

Звучит как российский план, а не индонезийский план. Нам нужно выиграть эту войну, после этого мы будем вести переговоры с кремлевским режимом или новым лидером, — сказал Резников.

Заместитель Резникова Владимир Гаврилов также отклонил предложение о создании демилитаризованной зоны, сообщает Reuters. По его словам, Киев не намерен обсуждать какую-либо договоренность, связанную с потерей территорий, «в том числе Крыма».

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто представил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Политик предложил создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев ООН и провести повторные референдумы на «спорных территориях». Кроме того, по его словам, необходимо также немедленное прекращение огня обеими сторонами.

После этого глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «формулу мира» на Украине, которая предусматривает уход в отставку киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским.