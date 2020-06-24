В июле в Бельгии начнётся четвёртый этап снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/a19795da-b631-11ea-a9f7-fa163e074e61_660.jpg Брюссель, Бельгия Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бельгия сможет начать четвёртую фазу отмены ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса, с 1 июля.

Об этом сообщила премьер-министр страны Софи Вильмес по итогам заседания Совета безопасности Бельгии. По её словам, при этом сохранятся все необходимые санитарные требования.

Мы переходим с 1 июля к четвёртой фазе при сохранении санитарных правил, — заявила она.

Таким образом, в королевстве разрешат проведение массовых мероприятий с числом участников до 200 в помещении и 400 — на открытом воздухе. Откроются бассейны, кинотеатры, концертные залы и парки аттракционов. Планируется, что открытие ночных клубов и проведение фестивалей и дискотек будет разрешено не ранее 31 августа, передаёт ТАСС.

Вильмес сообщила, что празднование национального Дня Бельгии 21 июля будет иметь не такой масштаб, как в прошлые годы.

В этом году не будет фейерверков, а также празднований в парках, однако ряд мероприятий пройдёт и будет транслироваться по телевидению, — сказала она.

Ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса были введены в Бельгии 14 марта. 4 мая началась их постепенная отмена, которую разделили на фазы. На сегодняшний день в стране разрешены занятия спортом на улице, встречи членов семей, живущих отдельно друг от друга, открылись все непродовольственные магазины. Ношение масок является обязательным начиная с 4 мая в общественных местах, где невозможно соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Ранее NEWS.ru писал о том, что конкуренция на туристическом рынке Европы осложняет поиск согласованных решений по отмене ограничений передвижения в ЕС, считает глава МИД Бельгии Филипп Гоффен.