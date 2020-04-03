В Италии жертвами коронавируса за сутки стали 766 человек

С начала эпидемии коронавирусной инфекции на итальянской территории от опасного заболевания погиб уже 14 681 человек. За сутки число смертей увеличилось на 766. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Италии.
По его данным, сейчас в Италии заражены COVID-19 уже 85 388 человек. Это на 2339 больше, чем днём ранее. Число победивших коронавирус увеличилось на 1480 человек, до 19 758,
Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая жертв и вылечившихся, составило 119 827. 2 апреля сообщалось о 115 242 инфицированных.
Как писал NEWS.ru, в Швейцарии за последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 1036 человек.
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