Европа

В Италии жертвами коронавируса за сутки стали 766 человек

19:51, 03 апреля 2020 63
Фото: Alberico/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

С начала эпидемии коронавирусной инфекции на итальянской территории от опасного заболевания погиб уже 14 681 человек. За сутки число смертей увеличилось на 766. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Италии.

По его данным, сейчас в Италии заражены COVID-19 уже 85 388 человек. Это на 2339 больше, чем днём ранее. Число победивших коронавирус увеличилось на 1480 человек, до 19 758, передаёт ТАСС. 

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая жертв и вылечившихся, составило 119 827. 2 апреля сообщалось о 115 242 инфицированных.

Как писал NEWS.ru, в Швейцарии за последние сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 1036 человек.

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