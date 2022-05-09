В Италии подсчитали траты на содержание задержанного имущества россиян Италия потратит €13,7 млн на содержание замороженного в стране имущества россиян

Банкноты валюты еврозоны / Фото shutterstock.com

Итальянскому правительству придётся потратить €13,7 млн в 2022 году на содержание замороженного в стране имущества россиян, об этом сообщает издание La Repubblica. После начала спецоперации России на Украине в Италии были заморожено имущество россиян на общую сумму €2 млрд. Власти Италии пытаются найти способы снизить расходы на содержание арестованных вилл и яхт. Одним из вариантов снижения финансового бремени рассматривается продажа имущества.

В Риме рассчитывают, что по завершении срока действия санкций владельцы имущества, желающие вернуть его, возместят итальянским властям расходы на содержание. Если собственники не заберут его в течение 180 дней, власти получат право продать объекты — целиком либо его отдельные предметы, — сообщает издание.

7 мая стало известно, что в Италии арестовали яхту «Шехерезада» стоимостью $700 млн якобы из-за связи её бенефициарного владельца с правительством России.

8 апреля сообщалось, что ЕС заморозил имущество российских граждан на общую сумму €30 млрд. Среди них вертолёты, яхты и недвижимость.

Позже в Финляндии были конфискованы активы бизнесмена Геннадия Тимченко, в частности крупнейшая крытая арена Финляндии. К аналогичным мерам прибегли и власти Франции, конфисковавшие активы Тимченко и главы Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова. Также Великобритания заморозила имущество Романа Абрамовича на сумму более $7 млрд.