https://static.news.ru/photo/457c2af0-5645-11ea-adfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Luca Bruno/ТАСС

Стремительное распространение коронавируса нового типа в Италии связано с тем, что врачи не могут распознать симптомы вызванной им болезни. Об этом на пресс-конференции 23 февраля сообщил глава департамента гражданской защиты европейского государства Анджело Боррелли.

По его словам, в сложившейся в Италии ситуации виноваты не медики, а сложность самого вируса. Боррелли заметил, что именно с незнанием симптоматики связан тот факт, что в настоящий момент не ставятся правильные диагнозы. Установить источник волны массового заражения в северной части Италии санитарным службам также пока не удаётся.

Сложно делать прогнозы, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, единственная реальная мера — изолировать территории, — заявил Борелли на пресс-конференции, транслируемой итальянским телеканалом Rai News 24.

По последним оценкам, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило сотню. Два человека умерли и один был выписан после выздоровления. Большая часть заболевших проживает в Ломбардии, административным центром которой является Милан.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти итальянского региона Венето готовы отменить дальнейшее проведение Венецианского карнавала. Число заразившихся в области достигло 25. Накануне вечером их насчитывалось 17.