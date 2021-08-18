В испанском городе корриду отменили из-за неполиткорректных имён быков

В Испании мэр города Хихона социалистка Ана Гонсалес отменила корриду из-за недопустимых, по её мнению, имён быков, участвовавших в последних боях. Об этом сообщает агентство Europe Press.

Бои, о которых упоминает Гонсалес, состоялись 13, 14 и 15 августа. Мэру не понравились участники с кличками Феминист и Нигериец.

По словам Гонсалес, в городе в настоящее время создаётся система гендерного равенства, при которой предусматривается безболезненная интеграция человека любой национальности, потому «подобные имена» просто недопустимы. В данной ситуации организаторы корриды «пересекли сразу несколько красных линий», утверждает мэр.

В ответ на это представители оппозиционной Народной партии заявили, что Гонсалес «делает из себя посмешище». В городе начат сбор подписей против решения властей.

В Союзе заводчиков быков для корриды (UCTL) сообщили, что быки названы подобными именами, поскольку родились от коров, которых звали Феминистка и Нигерийка. Из 35-летняя родословная исключает «политический и социальный контекст».

Ранее стало известно, что спортсменам Белоруссии запретили выезжать за рубеж.