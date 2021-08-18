В испанском городе корриду отменили из-за неполиткорректных имён быков

В Испании мэр города Хихона социалистка Ана Гонсалес отменила корриду из-за недопустимых, по её мнению, имён быков, участвовавших в последних боях. Об этом сообщает агентство Europe Press.
Бои, о которых
По словам Гонсалес, в городе в настоящее время создаётся система гендерного равенства, при которой предусматривается безболезненная интеграция человека любой национальности, потому «подобные имена» просто недопустимы. В данной ситуации организаторы корриды «пересекли сразу несколько красных линий», утверждает мэр.
В ответ на это представители оппозиционной Народной партии заявили, что Гонсалес «делает из себя посмешище». В городе начат сбор подписей против решения властей.
В Союзе заводчиков быков для корриды (UCTL) сообщили, что быки названы подобными именами, поскольку родились от коров, которых звали Феминистка и Нигерийка. Из 35-летняя родословная исключает «политический и социальный контекст».
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