В Испании зафиксировали минимальное за восемь недель число жертв COVID-19

В Испании за сутки из-за коронавируса скончались 143 человека. Этот показатель стал минимальным за последние восемь недель.
Как сообщили в Минздраве королевства, антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля — тогда за сутки умерли 950 пациентов. Всего в стране от инфекции умер 26 621 человек. Общее количество инфицированных составляет 224 390.
136 166 пациентов выздоровели и выписаны из больниц,
Ранее NEWS.ru писал, что армия Испании подготовила доклад о распространении коронавируса. Военные ожидают ещё две волны COVID-19. Авторы считают, что стране потребуется один-полтора года для возвращения к нормальной жизни. При этом следующие волны будут не такими серьёзными, как первая, так как иммунитет населения повысился.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен