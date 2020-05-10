В Испании зафиксировали минимальное за восемь недель число жертв COVID-19

https://static.news.ru/photo/da9fa432-92a3-11ea-8410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Испании за сутки из-за коронавируса скончались 143 человека. Этот показатель стал минимальным за последние восемь недель.

Как сообщили в Минздраве королевства, антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля — тогда за сутки умерли 950 пациентов. Всего в стране от инфекции умер 26 621 человек. Общее количество инфицированных составляет 224 390.

136 166 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что армия Испании подготовила доклад о распространении коронавируса. Военные ожидают ещё две волны COVID-19. Авторы считают, что стране потребуется один-полтора года для возвращения к нормальной жизни. При этом следующие волны будут не такими серьёзными, как первая, так как иммунитет населения повысился.