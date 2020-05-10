Европа

В Испании зафиксировали минимальное за восемь недель число жертв COVID-19

12:38, 10 мая 2020 13
Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Испании за сутки из-за коронавируса скончались 143 человека. Этот показатель стал минимальным за последние восемь недель.

Как сообщили в Минздраве королевства, антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля — тогда за сутки умерли 950 пациентов. Всего в стране от инфекции умер 26 621 человек. Общее количество инфицированных составляет 224 390.

136 166 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что армия Испании подготовила доклад о распространении коронавируса. Военные ожидают ещё две волны COVID-19. Авторы считают, что стране потребуется один-полтора года для возвращения к нормальной жизни. При этом следующие волны будут не такими серьёзными, как первая, так как иммунитет населения повысился.

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