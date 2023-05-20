В Испании задержали пару, пытавшуюся перевезти в автобусе 38 кг наркотиков

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global look Press

В Испании пара попыталась перевезти во Францию в автобусе 38 кг наркотиков. Нарушителей задержали правоохранители. По информации полиции, которую приводит РИА Новости, запрещенный груз мужчина и женщина транспортировали в двух чемоданах.

Агенты Национальной полиции задержали мужчину и женщину на автобусной станции Т4 аэропорта Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, которые пытались сесть в автобус с двумя чемоданами, содержащими 37 килограммов марихуаны и один — кокаина, направлявшийся во французский город Байонна, — говорится в сообщении полиции.

Там также уточнили, что расследование было начато после того, как агенты обнаружили, что крупные партии наркотиков перевозились в различные города Франции с новой автобусной станции.

Ранее сообщалось, что Калининский районный суд Новосибирска приговорил бывшего депутата Буготакского сельсовета Романа Янова к шести годам заключения в колонии строгого режима за контрабанду и покушение на приобретение наркотиков.

Также в Подмосковье сотрудники полиции задержали жителя Северной Осетии с 700 г запрещенных веществ в рюкзаке. Уточняется, что мужчина перевозил мефедрон и гашиш.