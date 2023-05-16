Новосибирский экс-депутат получил шест лет колонии за контрабанду ЛСД Суд приговорил новосибирского экс-депутата Янова к шести годам за контрабанду наркотиков

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Калининский районный суд Новосибирска приговорил бывшего депутата Буготакского сельсовета Романа Янова к шести годам заключения в колонии строгого режима за контрабанду и покушение на приобретение наркотиков, сообщили «Сиб.фм» в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области. Янова заключили под стражу в зале суда.

В ведомстве уточнили, что Янов проходил в качестве обвиняемого по делу о незаконном перемещении наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также о покушении на приобретение наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

Издание напоминает, что Янов был задержан в феврале 2022 года по подозрению в попытке купить через интернет-сайт наркотическое вещество ЛСД. Следователи выяснили, что народный избранник перевел на зарубежный счет €206,70, после чего ему из Германии пришел конверт с наркотиком. Выйти на получателя правоохранителям помогли данные, написанные на конверте. Янов сложил депутатские полномочия 6 сентября. До суда он находился под домашним арестом.

Ранее в Подмосковье сотрудники полиции задержали жителя Северной Осетии с 700 г запрещенных веществ в рюкзаке. Уточняется, что мужчина перевозил мефедрон и гашиш.

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