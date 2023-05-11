Жителя Северной Осетии задержали с рюкзаком, полным наркотиков В Подмосковье жителя Северной Осетии задержали с рюкзаком, полным наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье сотрудники ОМВД России по городскому округу Кашира и ДПС по Московской области задержали жителя Северной Осетии с рюкзаком, полным наркотиков, в нем находилось 700 г запрещенных веществ. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали «Вестям Подмосковья», что 43-летний подозреваемый ехал в качестве пассажира в автомобиле по трассе М4 «Дон».

Мужчина следовал на автомобиле в качестве пассажира по трассе М4 «Дон» и при проверке на посту ДПС у него в рюкзаке был обнаружен пакет с тринадцатью свертками, — уточнили в ведомстве.

По данным химической экспертизы, мужчина перевозил мефедрон и гашиш. Задержанный признался, что забрал наркотики из тайника в подмосковной Апрелевке. Он должен был отвезти вещества в село Узуново и спрятать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый помещен в СИЗО.

В Ленобласти ранее полицейские пресекли работу крупной нелегальной нарколаборатории в поселке Малышево Выборгского района Ленинградской области. По данным полиции, в частном доме были обнаружены шесть ведер с 32 кг готового наркотика, 900 л прекурсоров и более 250 кг порошкообразного вещества и неустановленной жидкости.

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