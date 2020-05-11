В Испании всех прибывших из-за рубежа обяжут пройти двухнедельный карантин

https://static.news.ru/photo/3c482a1a-9425-11ea-a65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fer Capdepon Arroyo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Испании в попытке обуздать распространение коронавируса решило обязать всех прибывающих в страну проходить 14-дневный карантин.

Мера будет действовать в период с 15 по 24 мая, когда в королевстве должны снять введённый из-за пандемии режим чрезвычайного положения.

Все приезжающие в страну из-за рубежа путешественники должны будут придерживаться самоизоляции. Им будет разрешено лишь выходить за продуктами, посещать медицинские учреждения и появляться на улице, когда этого требует ситуация, передаёт Reuters.

Общее число жертв коронавирусной инфекции в Испании превысило 26 тысяч, писал NEWS.ru.