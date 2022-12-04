В Ирландии отреагировали на призыв фон дер Ляйен поставить оружие Украине Ирландский политик Макнамара осудил разжигающий конфликт на Украине ЕС

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Ирландский политик Майкл Макнамара заявил, что Евросоюзу необходимо сменить воинственную риторику в адрес России. ЕС должен содействовать мирному урегулированию кризиса на Украине, указал он главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

Председатель ЕК выступала на заседании местного парламента в Дублине и призвала ирландские власти поддерживать Киев. После этого и выступил Макнамара.

Легко раздувать пламя войны. <...> Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией. Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны, — подчеркнул ирландский политик.

Макнамара напомнил, что ЕС создавался для поддержания мира во всем мире. Он попросил фон дер Ляйен не отклоняться от данного курса.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Урсула фон дер Ляйен рискует попасть в дипломатический скандал с Великобританией после сравнения Украины с Ирландией. В своем выступлении на заседании парламента в Дублине, она сравнила украинский кризис с борьбой страны за независимость от Великобритании. Это сравнение уже назвали «недипломатичным, неразумным и неправильным».