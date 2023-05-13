В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство энергетики Украины сообщило об ударе по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области. В своем Telegram-канале ведомство уточнило, что в некоторых областях частично отсутствует свет.

Ситуация в энергосистеме по состоянию на 13 мая: из-за ночного массированного обстрела повреждено здание энергетического объекта в Хмельницкой области, в шести областях часть потребителей остается без света, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, без электроснабжения остались жители Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин ранее сообщил в своем Telegram-канале о пожаре на одном из объектов критической инфраструктуры на территории одной из общин. По его информации, экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Ночью в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. В соответствии с данными, представленными на онлайн-карте, в 3:19 сигнал тревоги оставался активен в Киеве, а также в Киевской, Винницкой и Полтавской областях.