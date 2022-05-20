Сдавшийся в плен с завода «Азовсталь» командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына») должен получить самое суровое наказание — вплоть до смертной казни, сообщил URA.RU депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. Он добавил, что судить его должны в ДНР и ЛНР.
Все преступления были совершены именно там (в ДНР и ЛНР — NEWS.ru). Как только во всех субъектах РФ появятся суды присяжных, могут и смертную казнь присуждать и у нас. Но, конечно, «азовцев» надо судить в ДНР и ЛНР, — цитирует его агентство.
Волынский сдался сегодня, 20 мая. Он прошёл стандартную процедуру сдачи в плен.
Ранее в Сети появилось видео, на котором замкомандира полка «Азов» Святослав Паламар (Калина) отвергает информацию о том, что он вышел с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен Вооружённым силам России.