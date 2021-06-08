В Госдуме осудили исключение русских из числа коренных народов Украины

https://static.news.ru/photo/9220e59e-c840-11eb-832f-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Депутаты Госдумы во вторник, 8 июня, приняли проект заявления об осуждении законопроекта украинского президента Владимира Зеленского, согласно тексту которого русские не являются коренным народом государства. Об этом пишет ТАСС.

В конце мая Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект «О коренных народах Украины». Русские в этот перечень включены не были. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Зеленский понадеялся, что парламентарии рассмотрят законопроект в ближайшее время.

Российские депутаты восприняли этот документ как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами страны.

В документе подтверждаются все сделанные ранее палатой заявления о пагубности национальной политики властей Украины, продолжающих подрывать основы собственной конституции, законы и международные обязательства Украины, — отметили парламентарии.

Ранее Зеленский ввёл в действие решение СНБО о бессрочном продлении ограничительных мер в отношении нескольких граждан России. В частности, в этом списке есть имена главы ДНР Дениса Пушилина и главы Крыма Сергея Аксёнова.