Во французском городе Байонна, который находится в нескольких километрах от Биаррица, где сейчас проходит саммит G7, проходит масштабное шествие, рискующее перерасти в беспорядки.
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Стражи порядка уже четыре раза применили водомёты против протестующих в ответ на провокации со стороны некоторых участников акции. После этого в толпу полетели шашки со слезоточивым газом.
Ранее News.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что собирается обсудить с участниками саммита G7 ситуацию в Сирии, Ливии, Иране, на Украине, мировую экономику, борьбу с неравенством и климат.