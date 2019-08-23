https://static.news.ru/photo/7d3287c8-c699-11e9-b1c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Во французском городе Байонна, который находится в нескольких километрах от Биаррица, где сейчас проходит саммит G7, проходит масштабное шествие, рискующее перерасти в беспорядки.

Как сообщает РИА Новости , ссылаясь на своего корреспондента, в акции протеста участвуют несколько сотен человек. Лица многих из них закрыты масками и шарфами. Они выкрикивают оскорбительные для полиции лозунги, например, «Все ненавидят полицию» и «Полиция повсюду, правосудия нет нигде». Шествие сопровождается шумом барабанов.

Стражи порядка уже четыре раза применили водомёты против протестующих в ответ на провокации со стороны некоторых участников акции. После этого в толпу полетели шашки со слезоточивым газом.

Ранее News.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что собирается обсудить с участниками саммита G7 ситуацию в Сирии, Ливии, Иране, на Украине, мировую экономику, борьбу с неравенством и климат.