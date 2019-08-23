https://static.news.ru/photo/69012180-c66a-11e9-b3f8-fa163e074e61_660.jpg Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что собирается обсудить с участниками саммита G7 ситуацию в Сирии, Ливии, Иране, Украине, мировую экономику, борьбу с неравенством и климат.

Мы будем говорить о больших конфликтах, где ситуация наиболее напряженная — Иран, Сирия, Ливия, Украина, — сказал политик в своём телевизионном обращении к гражданам страны

Он отметил, что по некоторым вопросам могут возник споры.

Саммит пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники саммита «Большой семёрки», который открывается во Франции, обсудят в том числе отношения с Россией и конфликт на Украине, писал News.ru.