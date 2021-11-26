В Германии жителей прививали самодельной вакциной

В Германии полиция остановила вакцинацию, в рамках которой граждане, предположительно, прививались не получившей одобрения к применению вакциной. Инйидент произошёл блих аэропорта Любека, земля Шлезвиг-Гольштейн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление полиции.

По имеющимся данным, аэропорт Любека принадлежит медику и бизнесмены Винфриду Штекеру. Он является также разработчиком собственной вакцины от коронвируса.

Как сообщили в полиции, около 15:00 27 ноября перед зданием аэропорта были обнаружены около 80 человек. В дальнейшем число граждан стало увеличиваться.

Как установила полиция, в аэропорту проводилась вакцинация препаратом, "который, по-видимому, не был допущен к применению. При этом процедура прививок проводилась в специально оборудованном помещении.

Предполагается, что укол препаратом получили порядка 50 человек. После этого полиция прекратила мероприятие.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее непривившихся граждан могут обязать частично оплачивать своё лечение в случае заражения коронавирусом. Соответствующую инициативу обсуждают власти страны. В качестве законопроекта она может быть внесена в парламент в декабре