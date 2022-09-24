В Германии заявили о невозможности полного отказа от российского газа

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Премьер земли Саксония, представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер заявил, что Германия не может полностью отказаться от российского газа. И в случае нормализации ситуации на Украине стране нужно будет восстановить сотрудничество с Россией, сказал политик в интервью газетам группы Funke.

Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной данной ситуации с дефицитом, — заявил Кречмер.

Саксонский премьер отметил, что западные страны должны приложить все усилия для завершения конфликта на Украине, а уже потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией.

Оружие должно замолчать. Мировое сообщество должно выступать за то, чтобы данный конфликт был урегулирован дипломатическим путем. Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров, — считает политик.

В нынешней ситуации, отметил Кречмер, стоимость газа очень высокая и недостаточно просто экономить или как министр экономики ФРГ надеяться на теплую зиму.

Наша цель должна заключаться в том, чтобы вновь покупать газ из России после окончания конфликта на Украине. В нынешней ситуации это не будет возможным, — подытожил представитель Германии.

Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн Volkswagen AG рассматривает возможность закрытия предприятий в Европе и переноса производства за ее пределы в случае длительных перебоев с поставками газа. Под угрозой окажутся крупные фабрики в Германии, Чехии и Словакии, а также энергетическая инфраструктура компании на юге Европы.