В Германии зарезали украинского баскетболиста В Дюссельдорфе зарезали 17-летнего баскетболиста с Украины Ермакова

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В немецком Дюссельдорфе на улице зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, сообщается на странице Федерации баскетбола Киева в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Друг Ермакова получил серьезные колото-резаные раны, сейчас он находится в реанимации.

Нападение произошло в ночь на 12 февраля. Согласно данным украинских СМИ, спортсмены приехали в один из магазинов города, чтобы купить кроссовки. Предполагается, что нападение на баскетболистов совершили мигранты.

Неизвестные с ножами напали на спортсменов просто за то, что они — украинцы. Это произошло несколько дней назад в Дюссельдорфе, куда молодые люди прибыли на соревнования. Ермаков и его друг выступали за молодежную команду из Дюссельдорфа, — говорится в сообщении.

Ранее несколько местных жителей польского Гданьска избили 16-летнию девушку и парня с Украины. Нападавшие во время избиения молодых людей выкрикивали требование об их высылке на родину. К молодой украинке подошла 26-летняя жительница Гданьска и без каких-либо причин начала бить ее кулаками по голове, также бросив в ее сторону телефон. За беженку заступился ее 16-летний спутник, на которого напали двое мужчин.

До этого восемь человек напали на троих украинских подростков и избили их в шотландском Эдинбурге. Целью атаки нападавших оказались беженцы с Украины — двое 13-летних и один 15-летний. Один из них получил ножевое ранение, другой — рваную рану уха.