https://static.news.ru/photo/3a801b54-45a9-11ea-90e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Германии достигло 10 человек.

По данным администрации района Гермерсхайм, подтверждено ещё два случая заболевания среди граждан, которых эвакуировали из Ухани.

Сейчас все вывезенные из Китая немцы находятся на карантине в одной из казарм федеральной земли Рейнланд — Пфальце. Заболевших граждан госпитализировали, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что четвёртый уровень опасности распространения коронавируса нового типа объявлен в Болгарии. Премьер-министр страны Бойко Борисов и руководители профильных ведомств обсудили срочные меры по борьбе с 2019-nCoV в ходе экстренного совещания.