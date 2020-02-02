Число инфицированных коронавирусом нового типа в Германии достигло 10 человек.
По данным администрации района Гермерсхайм, подтверждено ещё два случая заболевания среди граждан, которых эвакуировали из Ухани.
Сейчас все вывезенные из Китая немцы находятся на карантине в одной из казарм федеральной земли Рейнланд — Пфальце. Заболевших граждан госпитализировали,
Ранее NEWS.ru писал, что четвёртый уровень опасности распространения коронавируса нового типа объявлен в Болгарии. Премьер-министр страны Бойко Борисов и руководители профильных ведомств обсудили срочные меры по борьбе с 2019-nCoV в ходе экстренного совещания.
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