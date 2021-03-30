В Германии выявили более 30 случаев тромбоза у привитых AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/f2101c92-9152-11eb-8b4f-96000091f725_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Медики выявили более 30 случаев тромбоза в мозгу у вакцинировавшихся препаратом производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на Немецкий институт Пауля Эрлиха.

Осложнения были выявлены у двух мужчин в возрасте 36 и 57 лет и у 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет. По данным института, девять человек скончались , в 19 случаях было зафиксировано снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения). Отмечается также, что в ФРГ препаратом Vaxzevria (компании AstraZeneca) привились порядка 2,7 млн человек, около 800 человек получили вторую дозу вакцины.

Ранее стало известно, что вакцина AstraZeneca была переименована в Vaxzevria после того, как в Европе начали массово отказываться от её применения. Вакцина претерпела значительные изменения. Впрочем, только внешние — помимо названия ей сменили маркировку и вид упаковки.

Как сообщал NEWS.ru, повторное исследование данных испытаний вакцины от COVID-19 фармкомпании AstraZeneca показало эффективность ниже, чем было заявлено ранее. По последним сведениям, эффективность препарата достигает 76% в предотвращении коронавируса с ярко выраженными симптомами.