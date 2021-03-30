В Германии выявили более 30 случаев тромбоза у привитых AstraZeneca

Медики выявили более 30 случаев тромбоза в мозгу у вакцинировавшихся препаратом производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на Немецкий институт Пауля Эрлиха.
Осложнения были выявлены у двух мужчин в возрасте 36 и 57 лет и у 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет. По данным института, девять человек
Ранее стало известно, что вакцина AstraZeneca была переименована в Vaxzevria после того, как в Европе начали массово отказываться от её применения. Вакцина претерпела значительные изменения. Впрочем, только внешние — помимо названия ей сменили маркировку и вид упаковки.
Как сообщал NEWS.ru, повторное исследование данных испытаний вакцины от COVID-19 фармкомпании AstraZeneca показало эффективность ниже, чем было заявлено ранее. По последним сведениям, эффективность препарата достигает 76% в предотвращении коронавируса с ярко выраженными симптомами.