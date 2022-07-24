В Германии признали бессилие против главного умения Путина Focus: в Германии признали бессилие против умения Путина находить новых союзников

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Умение президента России Владимира Путина находить новых союзников и создавать союзы впечатляет Германию и весь западный мир, написал журналист Габор Штейнгарт для немецкого журнал Focus. По его мнению, никто на Западе не может конкурировать в этом с российским лидером.

Способность Путина находить новых партнеров, кажется, превосходит способность заключать союзы Германии и Запада в целом. Он процветает как президент, — считает Штейнгарт.

Российский президент создает новый мировой порядок, а западные страны беспомощно наблюдают за ситуацией, пишет немецкое издание Handelsblatt. Газета таким образом отреагировала на встречу Путина с лидерами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Англо-немецкий историк Катя Хойер в статье для британского еженедельного журнала The Spectator ранее написала, что Германия «попала в ловушку Путина» из-за антироссийских санкций. Автор материала при этом уточняет, что Берлин сам создал эту ловушку, из которой «нет лёгкого выхода».