https://static.news.ru/photo/535fd542-e81b-11e9-b829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил об опасениях касательно нового миграционного кризиса в Европе, который будет мощнее, чем в 2015 году.

Мы должны больше помогать нашим европейским партнёрам в контроле на внешних границах ЕС. Мы слишком долго оставляли их одних, — сказал Зеехофер в интервью таблоиду Bild am Sonntag.

По его словам, необходимо сделать всё необходимое совместно с новым главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы «это не повторилось».

По данным МВД ФРГ, в 2015 году в Германию прибыли около 850 тысяч мигрантов и беженцев, в том числе нелегально.

Как ранее писал News.ru, власти Нью-Йорка ввели запрет, по которому за употребление словосочетания «нелегальный мигрант» касательно горожан, не имеющих американского гражданства, будут наказывать штрафом до $250 тысяч.