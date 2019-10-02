https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Нью-Йорка ввели запрет, по которому за употребление словосочетания «нелегальный мигрант» касательно горожан, не имеющих американского гражданства, будут наказывать штрафом до $250 тысяч. Закон направлен на борьбу с языковой дискриминацией и призван обеспечить благополучие иммигрантским общинам.

Как сообщает CNN, инициатива будет распространяться на сотрудников общественных мест, работодателей, а также арендодателей жилья. Они не смогут теперь принуждать своих работников говорить исключительно на английском языке. Кроме того, на мигрантов запрещается подавать жалобы в миграционную службу.

Как писал News.ru, супруга телеведущего и режиссёра Александра Гордона Ноза Абдулвасиева пожаловалась на то, что неоднократно сталкивалась со случаями дискриминации в столице. В частности, при аренде московского жилья ей каждый раз приходилось давать объяснения риелторам по телефону по поводу своего имени, наличия российского гражданства и отвечать на другие подобные вопросы. По словам супруги телеведущего, причина этих расспросов в том, что арендодатели предпочитают иметь дело с людьми «славянской внешности».