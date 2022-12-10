В Германии объяснили, почему ПВО Patriot достанется Польше, а не Украине МИД Германии: ракеты Patriot не уйдут на Украину, поскольку они нужны для обороны НАТО

Фото: Dominika Zarzycka/Global Look Press

Германия отказалась передавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку они являются частью системы коллективной обороны НАТО, заявил в беседе с «Голосом Америки» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) государственный министр МИД ФРГ Тобиас Линднер. Именно поэтому, по его словам, ракеты были установлены в Польше, на границе с Украиной. При этом он добавил, что свободных систем Patriot для отправки на Украину в стране нет.

Это не так, что у нас есть свободные системы Patriot, которые мы могли бы отправить, например, на Украину. Посылаемые нами системы Patriot являются частью системы коллективной обороны НАТО. Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем группу военных Германии в Польшу для изучения локации, где могут быть размещены системы Patriot. Мы привержены защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО, — сказал Линднер.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил информацию, что системы Patriot не будут доставлены на Украину. При этом он подчеркнул, что размещение ракет на приграничных с Украиной территориях также поспособствует безопасности Украины.

Берлин и Варшава договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Польши, о чем ранее сообщил представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц. Он добавил, что в Польшу отправится команда экспертов, которые рассмотрят такую возможность непосредственно на месте будущего размещения, а также оценят возможности интеграции таких систем в оборонную структуру соседней страны.