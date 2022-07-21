В ГД назвали уход премьера Италии побегом с тонущего корабля Депутат Белик назвал уход Драги с поста премьера Италии побегом с тонущего корабля

Фото: Ansa/Global Look Press

Марио Драги

Западные политики решили, что нужно успеть сбежать с тонущего корабля, потому что проще не решать проблемы своих стран, а уйти от них, сняв с себя всякую ответственность за то, что натворили, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, последствия антироссийских санкций сильно ударили по Европе: проблемы в экономике, резко возросшие цены на энергоресурсы и, как следствие, энергетический кризис, инфляция, безработица.

Впереди — осенние и зимние холода, и большой вопрос, как Европа собирается справляться без российского газа. Сложности растут как снежный ком, решать их в таких реалиях тяжело, еще тяжелее держать ответ перед своими же гражданами за собственные недальновидные действия и объяснять, что интересы населения брошены к ногам США, страдающих болезненными амбициями, связанными с единоличным господством во всем мире. Поэтому Драги и, я уверен, многие его коллеги из других стран будут спешно подавать в отставку, чтобы не быть ответственными за весь тот хаос, который происходит в их странах по их же вине, — отметил Белик.

На прошлой неделе Драги подавал прошение об отставке, которое отклонил президент республики Серджо Маттарелла, так как формально правительство не утратило поддержку парламентского большинства. К случившемуся кризису власти привело неучастие одной из правящих партий — «Движения пяти звёзд» — в голосовании по вопросу о доверии, увязанному с принятием законопроекта, положения которого не устраивали представителей партии. «Движение пяти звезд» выступило против принятия декрета по сглаживанию инфляции и снижению цен на энергоресурсы. 21 июля Маттарелла со второго раза все-таки принял отставку Драги.