В ФРГ заявили о необходимости запуска нитки «Северного потока — 2» Депутат бундестага Эрнст: ФРГ следует запустить нитку «Северного потока — 2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Глава комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Берлин нуждается в том, чтобы рабочая нитка «Северного потока — 2» была запущена. Это необходимо на переходный период, отметил политик в интервью «Известиям».

Мы нуждаемся в газе на переходный период. Чтобы добиться независимости от ископаемого топлива, важно расширять использование возобновляемых источников энергии, но для этого нужно время. <...> Именно поэтому в интересах Германии правильно было бы использовать нитку трубопровода, которая все еще работает, — подчеркнул депутат.

Эрнст назвал не комфортной ситуацию, которая возникла после отказа Берлина от российского газа даже при том, что Германия сейчас обеспечивается голубым топливом из других источников. Однако, по его мнению, немецкое правительство не пойдет на подключение нитки «Северного потока — 2» пока продолжается украинский кризис.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследование диверсии на «Северных потоках» должно быть прозрачным, чтобы мир знал, кто за нее ответственен. Он также отметил, что поиск виновных необходимо ускорить.