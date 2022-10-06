В ФРГ дошли до «опасной черты» из-за украинских беженцев SZ: немецкие муниципалитеты из-за беженцев с Украины дошли до «опасной черты»

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Мюнстер, ФРГ

Руководители 23 муниципалитетов в Баден-Вюртемберге обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения украинских беженцев. В коллективном письме мэров утверждается, что местные администрации оказались в «крайне опасном положении», сообщает Suddeutsche Zeitung.

В документе отмечается, что в муниципалитетах из-за наплыва беженцев жилья и других ресурсов уже не хватает, само состояние муниципалитетов можно сравнить с «выжатым лимоном».

Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты, — предупреждают мэры.

Они отдельно указали на то, что все равно с ситуацией как-то справятся, поэтому не хотят, чтобы их обращение воспринималось как простая жалоба.

При этом издание пояснило, что подобная ситуация наблюдается и в других частях страны. Председатель Ассоциации немецких городов и мэр Мюнстера Маркус Леве рассказал, что муниципалитетам в первую очередь требуется больше денег.

Каждый, кто бежит к нам от конфликта на Украине, нуждается в нашей помощи. Но нам нужна более тесная координация между федеральным правительством и правительствами федеральных земель, когда дело касается распределения тех, кто ищет убежища, — добавил он.

Ранее управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что на территории европейских стран 4 миллиона и 183,84 тысячи украинцев получили временное убежище. Количество беженцев выросло в течение последнего месяца — с 30 августа по 30 сентября число украинцев в Европе выросло более чем на 214 тысяч. Самый заметный прирост наблюдался в Германии и Польше.