В Финляндии заявили о возможной остановке процесса вступления в НАТО Премьер Финляндии Марин: процесс вступления в НАТО может остановиться

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Санна Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что процесс вступления в НАТО её страны и Швеции может «застыть на месте». Это произойдет, если не удастся достичь соглашения с Турцией до саммита Альянса в Мадриде, отметила она на пресс-конференции в Стокгольме, сообщает AFP.

Я думаю, что на данном этапе очень важно двигаться вперёд. Если мы не решим эти вопросы до Мадрида, существует риск того, что процесс застынет на месте <...>. Мы не знаем, насколько, но он может застыть на некоторое время, — рассказала Марин.

Она добавила, что в Хельсинки «серьёзно» относятся к опасениям Анкары, намерены рассмотреть их и «если есть какие-то недоразумения, исправить их». По её словам, часть ответственности в поиске решения лежит и на Турции. Тем более там прежде заявляли, что Финляндию и Швецию «с радостью примут в НАТО». Однако, когда заявки были поданы, в Анкаре изменили свою позицию, подчеркнула Марин.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция могут принять участие в саммите НАТО в Мадриде с 28 по 30 июня как приглашённые страны, заявила американский представитель при Альянсе Джулианн Смит. Она также выразила уверенность в скором принятии государств в Блок, несмотря на протест Турции.