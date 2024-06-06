В Финляндии рассказали, что будет означать для США выход из НАТО Президент Финляндии Стубб назвал выстрелом в ногу возможный выход США из НАТО

Фото: Trevor Cokley, Air Force

Возможный выход США из НАТО в том или ином виде, а также прекращение поддержки Украины будет означать для Вашингтона «выстрел себе в ногу», заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе совместного выступления с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, трансляция которого велась на Youtube-канале NATO News. При этом глава государства считает, что другие страны — члены военно-политического блока могут положиться на Соединенные Штаты.

Если Соединенные Штаты каким-либо образом выйдут из НАТО или прекратят поддержку Украины, то это будет выстрелом в ногу. И в этом смысле, я думаю, что мы можем положиться на американскую поддержку вне зависимости от риторики вокруг нее, — сказал Стубб.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО не планирует отправлять на Украину войска. По его словам, НАТО фокусируется на том, чтобы «установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины».

До этого Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что Блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.