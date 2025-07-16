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16 июля 2025 в 15:34

В Европе ждут беды от обязательств по украинской помощи

Bloomberg: у ЕС нет денег на оплату оружия для Украины

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

У стран Европы возникнут огромные проблемы из-за новых обязательств по закупке американского оружия для ВСУ, пишет Bloomberg. Как отмечают журналисты, жители ЕС недовольны новой строкой расходов.

Вероятно, Евросоюзу придется воспользоваться общеблоковым кредитным фондом в €150 млрд. В свою очередь глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила, что если блок оплатит американское оружие, это будет считаться европейской поддержкой.

Если вы обещали предоставить оружие, но говорите, что заплатит за него кто-то другой, это ведь, получается, что не вы его предоставили, не так ли? — подчеркнула она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения. По его словам, Вашингтону это вооружение возместят.

В свою очередь The Wall Street Journal пишет, что Трамп согласился на поставки ЗРК Patriot Украине за счет Берлина после телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ужесточение позиции американского лидера по отношению к Москве стало итогом «дипломатии чековых книжек» Мерца.

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