В Европе назвали альтернативу российским энергоресурсам Yeni Şafak: Европа рассматривает поставки израильского газа через Турцию

Танкер для сжиженного природного газа (СПГ) / Фото shutterstock.com

Европа рассматривает поставки израильского газа через Турцию в качестве альтернативы российскому топливу, сообщает турецкая газета Yeni Şafak. Также власти в Анкаре решили расширить флот для работ по глубоководному бурению, в него вошло четвёртое судно.

Пока сохраняется напряжённость между Россией и Украиной, в Европе продолжаются поиски альтернативного газа. Израильский газ рассматривается как вариант, его маршрут планируется через Турцию, через Восточное Средиземноморье. В случае достижения договорённости о доставке израильского газа в Европу через Турцию ожидается, что турецкий корабль будет дежурить в периоды передачи, — пишет издание.

В материале также уточняется, что власти страны сосредоточили внимание на глубоководном бурении для добычи природных энергоресурсов из морей, в связи с этим Турция добавила в свой флот четвёртое буровое судно.

Корабль нового поколения, который будет нести службу в Восточном Средиземноморье, начнёт свою первую миссию в июле после двух месяцев подготовительных работ. Он будет способствовать глубоководным исследованиям и дноуглубительным работам в Средиземном море, может работать на глубине до 3600 метров, способен бурить до 12 200 метров, — уточняет издание.

Транзит газа через Украину снизился более чем на четверть по состоянию на 16 апреля. По данным «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), заявка на прокачку российского голубого топлива через их систему сократилась до 46,8 млн кубометров. Оператор украинской газотранспортной системы объявил о запрете приёма газа в систему через станцию «Сохрановка» в Луганской области, которая перешла под контроль российских военных. Перенести потоки газа на другой вход на станцию «Суджа» на украинской территории отказался «Газпром».