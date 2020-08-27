В Эстонии придумали необычное наказание для превышающих скорость водителей

https://static.news.ru/photo/3df300c0-e857-11ea-8dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

С декабря 2020 года в эстонских ПДД появится новая мера наказания для любителей быстрой езды. Штрафы таких автомобилистов уже не пугают, их решили наказывать тем, от чего они испытывают чувство стыда.

Осенью прошлого года в стране начали проводить эксперимент с успокоительными остановками для водителей, которые максимально превысили скоростной режим в городе или на трассе. Им предлагали два варианта: либо оплатить на €3 больше за каждый километр сверх лимита, либо постоять на обочине или специальной площадке от 45 минут до часа, пишет «Ридус».

Исследования показали, что пойманные лихачи испытывают чувство стыда и раздражения, когда им долго оформляют штраф при этом чувства эти для них гораздо неприятнее, чем потеря денег. Дело в том, что денежное взыскание за превышение скорости, которое списывается со счёта, они воспринимают не как наказание, а как «плату за проезд». При этом себя нарушители считают добропорядочными гражданами.

Эксперимент, как отметила пресс-служба эстонского правительства, положительно повлиял на водителей, а полиции дал понять, что воздействовать надо на весь поток, а не выписывать штрафы индивидуально. Изменения в ПДД вступят в силу с 1 декабря 2020 года. С этой даты все участники движения, превышающие скорость более, чем на 20 км/час будут иметь право выбора – самим оплатить большой штраф или постоять на виду у всех на обочине.

Как писал NEWS.ru, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ решений по административным нарушениям в области дорожного движения.