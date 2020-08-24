Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ нарушений ПДД

https://static.news.ru/photo/333642c2-e623-11ea-b612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ решений по административным нарушениям в области дорожного движения, передаёт пресс-служба президента республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Белоруссией и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, — говорится на официальном сайте руководителя Белоруссии.

Минские власти также заявили, что ведение переговоров по проекту договора и его подписание возложено на МВД республики.

Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом во время телефонного разговора 24 августа договорились президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Первая в мире российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата.

Накануне Министерство обороны Белоруссии подписало контракт на поставку из России двух батальонных комплектов бронетранспортёров БТР-82А и первой партии из четырёх вертолётов Ми-35М. Документ утвердили во время Международного военно-технического форума «Армия-2020», проходящего в Подмосковье.