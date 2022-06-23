В Эстонии предостерегли от недооценки военного потенциала России Премьер Эстонии Каллас призвала Запад отказаться от недооценки военного потенциала России

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Европейским лидерам не стоит недооценивать военный потенциал России, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Associated Press. По ее мнению, на Западе ходят слухи о том, что «угроза» ликвидирована, однако, как подчеркнула политик, это не так.

Я слышал разговоры о том, что, знаете, угрозы больше нет, потому что они исчерпали себя. Нет, это не так. <...> У них все еще много войск, которые могут прийти <...>, я не думаю, что мы должны недооценивать их в долгосрочной перспективе, — сказала Каллас

Ранее ветеран британской армии и инженер-проектировщик спутников в компании Airbus Defense and Space Мэтью Моуторп рассказал об оружии, которого боится Запад. По его словам, им является ряд боевых систем, которые Москва развернула для противостояния Вашингтону и НАТО.