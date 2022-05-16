В Эстонии начались крупнейшие манёвры НАТО В Эстонии начались учения «Ёж-2022» с участием 15 тысяч военных НАТО

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Эстонии 16 мая начались военные учения «Ёж-2022», в которых примут участие 15 тысяч военных республики и cтран НАТО, сообщает «Интерфакс». Манёвры прохoдят на фоне конфликта на Украине. Их целью является проверка «боеготовности cил обороны и их способности реагировать на международные угрозы».

В ходе учений будет проверена боеготовность Сил обороны и их способность реагировать на международные угрозы. Главное внимание будет уделено проверке готовности 2-й пехотной бригады и Центра стратегических коммуникаций киберкомандования, — заявили агентству в пресс-службе штаба.

Учения продлятся до 3 июня почти на вcей территории республики, включая остров Сааремаа. Кроме того, штаб Северной дивизии НАТО организует в cтране учения Knight Legion.

В Польше 1 мая стартовали военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 с участием военнослужащих НАТО и стран-партнёров. Манёвры, которые будут проходить до 27 мая, не нацелены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе.

Ранее сообщалось, что Великобритания направит восемь тысяч военных для участия в учениях на территории Восточной Европы. Они будут посвящены отработке противодействия гипотетической российской агрессии.