В ЕС высказались за наращивание военной помощи Украине Евросоюз намерен призвать участников саммита G7 к увеличению военной помощи Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украине нужно больше военной помощи, поэтому Евросоюз будет настаивать на ее увеличении в ходе саммита G7 в Хиросиме, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Последний также отметил, что необходимо ускорить предоставление Киеву военной помощи, передает ТАСС.

Сейчас Украине нужно больше военной помощи и быстро, это необходимо для ее контрнаступления, — сказал Мишель.

Вон дер Ляйен, в свою очередь, выразила надежду на то, что участники саммита поддержат два принципа. Первый состоит в том, что поддержка Киева будет осуществляться столько, сколько понадобится. Он включает в себя базовую финансовую помощь, в том числе после 2023 года, а также ускоренную военную помощь, которая должна быть предоставлена «здесь и сейчас».

Второй принцип, по словам фон дер Ляйен звучит как «ничего про Украину без Украины». Он подразумевает сильную поддержку плана президента Владимира Зеленского.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Киеву следует поставить оружие большей дальности. Он также отметил, что ВСУ в Артемовске требуется тысяча снарядов ежедневно для ведения боевых действий и в связи с этим высказался за наращивание темпов поставок боеприпасов.