https://static.news.ru/photo/34c97fe8-4423-11ea-8a27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Европейская служба внешних связей открыла внутреннее расследование из-за утверждений о том, что бывший дипломат Евросоюза из Германии мог осуществлять шпионскую деятельность в пользу Китая.

Ведомство намерено рассмотреть возможные нарушения со стороны заинтересованного лица во время его службы и после её окончания, сообщает New Europe со ссылкой на пресс-секретаря Службы.

Немецкий дипломат Герхард Сабатиэль сначала работал в Европейской комиссии, а затем в Европейской службе внешних связей. Он также был послом ЕС в нескольких странах. В 2016 году он покинул пост посла Евросоюза в Южной Корее из-за того, что его допуск к работе с секретной информацией был отозван. В 2017 году Сабатиэль стал управляющим директором лоббистской фирмы EUTOP.

Как писал NEWS.ru, ранее расследование в отношении неназванного экс-дипломата Евросоюза из Германии и двух работников лоббистской фирмы начали генеральный прокурор ФРГ Петер Франк и сотрудники возглавляемого им ведомства.