В ДНР заявили о проведении трибуналов над украинскими неонацистами

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Власти ДНР рассчитывают уже до осени провести несколько промежуточных трибуналов над украинскими военными преступниками. Об этом сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина, пишет ТАСС.

По её словам, эти промежуточные трибуналы запланированы на лето и виновных привлекут к ответственности.

У нас однозначно будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться и преступления, совершенные в Волновахе. Скорее всего, завершающим этапом будет международный трибунал, — сказала Шишкина.

Подсудимыми могут стать как члены нацбатальонов, так и бойцы ВСУ. На сегодня на территории двух республик находятся порядка 8 тыс. военнопленных, которые являются представителями всех военизированных подразделений Украины.

К сожалению, если в 2014–2015 годах мы видели зверства и военные преступления нацбатальонов, то сейчас мы видим не менее жестокие преступления и со стороны ВСУ, — сказала собеседница агентства, отметив, что срока давности военные преступления не имеют.

Глава ДНР Денис Пушилин уже говорил, что украинских националистов должен судить трибунал, сейчас ведётся подготовка необходимых для этого документов, включая устав.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что суд над украинскими военными и националистами с «Азовстали» будет проходить максимально открыто. На процесс будут приглашены представители стран Запада.