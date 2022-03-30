В ДНР заявили, что не выпустят украинских силовиков из Мариуполя

Находящимся в настоящее время в Мариуполе украинским силовикам не предоставят коридор для выхода из города. Об этом РИА Новости заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, украинской стороне уже делалось подобное предложение и они его отвергли.

Им уже было сделано такое предложение, они отказались. Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим, — сказал Басурин.

О том, что Мариуполь окружён, сообщил седьмого марта заместитель командира батальона «Восток» Александр Семёнов. По его словам, началась зачистка отдельных районов. В настоящее время российские военные и сотрудники народной милиции ДНР осуществляют попытки взятия Мариуполя полностью под свой контроль.

21 марта Минобороны РФ предложило Украине открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и военных подразделений — без оружия. Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила данное предложение. По словам представителя украинского правительства, ни о какой сдаче речи быть не может. Она подчеркнула, что Киев уведомил о своём решении ООН и Международный Красный Крест.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.