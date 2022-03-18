Украина ответила отказом на предложение РФ по Мариуполю

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что Киев отклоняет предложение России по гуманитарным коридорам из Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости. Минобороны РФ предлагало открыть их 21 марта для спасения местных жителей и инфраструктуры города. По словам представителя украинского правительства, ни о какой сдаче речи быть не может.

Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. <...> Мы уже российской стороне об этом сообщили, — сказала Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что Киев уведомил о своём решении ООН и Международный Красный крест.

В воскресенье, 20 марта, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Москва ждёт от Киева до 5 утра 21 марта ответа на предложение по гуманитарным коридорам для жителей Мариуполя, вооружённых подразделений и иностранных наёмников без оружия и боеприпасов. В ведомстве гарантировали сохранить им жизнь.

Кроме того, Министерство обороны РФ обратилось к ООН, ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой о содействии в эвакуации жителей украинского Мариуполя. В частности, представителям международных организаций предлагается сопровождать гуманитарные операции по выходу жителей из города.